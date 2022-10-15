Франция примет до двух тысяч украинских военнослужащих, которые в течение нескольких недель должны пройти военную подготовку во французских частях.

Об этом сказал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

«Президент Франции Эмманюэль Макрон утвердил план подготовки, который позволит разместить в стране до 2 тысяч украинских военных. Они будут приписаны к нашим частям на несколько недель», — заявил Лекорню.

Ранее во Франции уже готовили украинских артиллеристов для обслуживания гаубиц Caesar, передаваемых Украине.