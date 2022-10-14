За семь месяцев войны Россия потеряла уже шесть тысяч единиц техники и использует боеприпасы в таких масштабах, которые не сможет компенсировать в связи с санкциями Запада. Об этом, как сообщает в пятницу, 14 октября, The New York Times, говорится в отчете правительства США.

Отмечается, что способность России создавать комплексное высокоточное оружие уже пострадала от мер экспортного контроля, которые ограничивают доступ России к передовым технологиям. Санкции Запада также привели к дефициту в РФ менее сложных технологий — например подшипников, что затрудняет производство и ремонт танков, самолетов, подводных лодок и других военных систем.

США также зафиксировали, что еще с мая России не хватает критически важных поставок дизельных двигателей, деталей двигателей для вертолетов и самолетов, а также ее бронированных танков. Кроме того, у Москвы возникли проблемы с выполнением оборонных заказов иностранных государств.

В отчете отмечается, что российские спецслужбы получили приказ «незаконно покупать западные технологии и детали», чтобы обойти санкции. Россия также ищет поставок из таких стран, как Иран и Северная Корея, которые также находятся под западными санкциями.

По словам высокопоставленного чиновника США, который говорил на условиях анонимности, Вашингтон ищет другие «узкие места» в технологическом процессе, которые бы усложнили производство военной техники для РФ — например шариковые подшипники и крепления.