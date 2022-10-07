Указ президента России Владимира Путина о передаче Запорожской АЭС в федеральную собственность России ничтожен и бессмыслен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

«Любые решения текущего руководителя России относительно Запорожской станции и любые попытки России перевести станцию якобы в свою собственность ничтожны и, откровенно говоря, бессмысленны. Это же атомная станция. Это же вам не какой-нибудь дворец, не ЮКОС (российская нефтяная компания, которую принудительно обанкротило российское правительство, а ее имущество разворовали) или что-то другое, что уже удавалось украсть российскому руководству», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что только украинские специалисты могут гарантировать, что на Запорожской АЭС не будет никаких радиационных инцидентов.

Он добавил, что на станции находится около 500 россиян. А это, по его словам, не что иное, как 500 рисков катастрофы.

Президент также сегодня встречался с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Зеленский подчеркнул важность заявления Гросси о том, что международное сообщество будет контактировать по ЗАЭС только с Украиной, потому что это украинская собственность. Была, есть и будет.

Кроме этого, Зеленский поблагодарил за поддержку всех, кто борется за возвращение полного контроля Украины над ЗАЭС и ее полную демилитаризацию.

«Другой аспект этой темы — собственно электричество. И если Запорожская станция не работает, мы в Украине получаем определенные сложности. Получаем ситуацию, когда у нас нет профицита электричества, которое мы можем, в частности, экспортировать в страны ЕС», — сказал он.

Президент отметил, что это минус как для украинцев, так и для народов Евросоюза, которые теряют надежный источник энергоснабжения.

Он добавил, что всем в Европе нужно вместе бороться за свои интересы — в полном единстве.