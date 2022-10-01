В Азербайджане выявлено еще 92 случая заражения коронавирусом, 143 человека вылечились, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Два пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 821 532 случая заражения коронавирусной инфекцией, 810 730 человек вылечились, 9 919 скончались, число активных больных – 883.

За прошедшие сутки проведено 2 656 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 252 623 теста.