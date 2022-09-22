Президент Владимир Зеленский заявил, что пять командиров защитников Мариуполя будут оставаться в Турции до конца войны. Таковы были условия обмена.

Командиры защиты «Азовстали» Денис Прокопенко «Редис», Сергей Волынский «Волына», Святослав Паламарь («Калина»), Денис Шлега, Олег Хоменко будут находиться в Турции под личным протекторатом Эрдогана и в комфортных условиях.

Также у них будет возможность проводить личные встречи. В частности, с семьями.

«Украина договорилась с Турцией, я говорил с президентом Эрдоганом, что 5 наших освобождающихся из плена будут находиться в полной безопасности в комфортных условиях и под личной протекцией президента Турции на время до конца войны. Но мы обеспечим возможность семьям с ними видеться», – отметил Зеленский.