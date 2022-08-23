Дальнейшее развитие ситуации вокруг военной агрессии России против Украины может завершиться тем, что США открыто вмешаются в вооруженный конфликт.

Такое мнение на днях высказал профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в своей статье «Игра с огнем на Украине» для американского издания Foreign Affairs.

По его мнению, это может произойти в том случае, если конфликт не закончится в течение года. И тогда Вашингтон может ввести сухопутные войска для помощи Украине.

США могут прислать свои войска в Украину и в том случае, если российская армия одержит крупную победу.

«Более вероятен сценарий вмешательства США, если украинская армия начнет разваливаться, а Россия одержит крупную победу. В этом случае, учитывая глубокую приверженность администрации Байдена предотвращению такого исхода, Соединенные Штаты могли бы попытаться переломить ситуацию, приняв непосредственное участие в боевых действиях», — написал эксперт.

Профессор полагает, что существует и третий сценарий возможного вмешательства США в войну в Украине. Он подразумевает намеренную эскалацию, при которой Вашингтон против своей воли втягивается в конфликт неожиданным событием, разворачивающимся по восходящей спирали.

Общий вывод из рассуждений Миршаймера сводится к тому, что США напрямую вмешаются в конфликт на Украине в любом случае, за исключением поражения и капитуляции России.

Интересно, насколько близки выводы чикагского профессора политологии к реальности? Действительно ли, при тех или иных условиях, США способны решиться на прямое участие своих военнослужащих в этой войне? О вероятности подобных вещей больше говорили в самом начале нынешнего вторжения, в феврале-марте, и тогда страны Запада очень четко подчеркивали, что ни за что не хотели бы оказаться напрямую втянутыми в бои в Украине, поскольку это чревато любыми последствиями, вплоть до ядерной войны. Но, похоже, Миршаймер уже не думает о таком. Почему? Что-то сильно изменилось в подходах?

Отвечая на эти вопросы Minval.az, американский историк, публицист, соавтор Александра Литвиненко по книге «ФСБ взрывает Россию» Юрий Фельштинский заявил, что профессор Миршаймер — ученый с большой путаницей в голове и очень мутными мыслями.

«Начнем с того, что он считает виновником всего происходящего Соединенные Штаты и тот факт, что НАТО стало расширяться. Это как минимум очень спорная точка зрения, не зависимо от того, каких политических взглядов придерживается тот или иной человек. Но если эта точка зрения была спорной до 24 февраля 2022 года, то после 24 февраля она стала откровенно ошибочной, а с пропагандистской точки зрения — оправдывающей вторжение России в Украину. Потому что для предотвращения вступления Украины в НАТО не нужно было концентрировать 150-тысячную армию вдоль украинской границы. Это требовалось исключительно для оккупации всей Украины в будущей войне. Не случайно выступление Миршаймера, ставшее затем статьей в Foreign Affairs, с радостью было опубликовано в журнале Дмитрия Саймса, многолетнего агента Кремля в США, The National Interest», — отметил историк.

До 1999 года включительно Россия не смотрела на НАТО как на враждебную структура и в каких-то областях с НАТО сотрудничала. Новый премьер-министр Владимир Путин даже сделал тогда заявление, что Россия рассматривает вопрос о вхождении в НАТО, чем, кстати, очень многих в России озадачил. Концепция враждебного НАТО появилась примерно в 2006 году, когда Путин на экономическом саммите в Санкт-Петербурге попросил руководителей мировых держав отдать под российский контроль Беларусь, Украину и Казахстан. Протеста со стороны иностранных лидеров Путин не услышал, и в 2007 году эта же мысль была озвучена Путиным в его мюнхенской речи. На следующий год Россия вошла в Грузию, захватила Южную Осетию и Абхазию и создала территориальный конфликт, лишив таким образом Грузию возможности пытаться войти в НАТО. В 2014 году тот же прием был использован в Украине: Россия захватила Крым. И поскольку НАТО традиционно не принимало в свои ряды страны с неразрешенными территориальными конфликтами, вопрос о теоретически возможном вступлении Украины в НАТО тоже отпал, говорит Фельштинский.

По его словам, всё вышесказанное можно было бы, пусть с трудом, подогнать под концепцию Миршаймера, но с одной серьезной оговоркой. По его теории, если бы Грузия и Украина не подумывали о вступлении в НАТО, им ничего бы со стороны России и Путина не угрожало. Но у нас есть один очевидный пример, доказывающий, что это не так: Беларусь. Беларусь никогда не планировала вступать в НАТО, заметил наш собеседник.

«Ни со стороны НАТО, ни со стороны Беларуси этот вопрос не рассматривался ни разу. И где сейчас Беларусь? Она была тихо захвачена Россией и перестала быть независимым государством», – отметил он. И добавил: так что к путинской идее восстановления СССР с советским гимном, возвращенным уже в 2000 году, и советским ТАСС – возвращенным в сентябре 2014 года — вхождение или не вхождение в НАТО никакого отношения не имеет.

«К тому же, будем откровенны, если до 24 февраля 2022 года, как я уже упомянул, можно было обсуждать вопрос о том, было ли вторжение России в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014 году «спровоцировано» потенциальными планами этих стран войти в НАТО, то после 24 февраля стало понятно, что вступление в НАТО это единственное, что гарантирует территориальную целостность соседей России, поскольку российской агрессии подверглись исключительно страны, не успевшие к 2022 году войти в НАТО: Беларусь, Украина, Грузия и Молдова, где российские войска давно уже размещены в Приднестровье и ждут команды о начале военных действий. Поняв, что не вхождение в НАТО провоцирует Путина на вторжение, а не спасает от него, заявки на вступление в НАТО немедленно подали граничащие с Россией Швеция и Финляндия, все эти годы остававшиеся нейтральными и в НАТО не стремившиеся. Им тоже, в отличие от Миршаймера, стало понятно, что не США и НАТО первопричина агрессии России, а внешнеполитическая программа Путина по восстановлению СССР, не признающая границ 1991 года и даже границ 1918 года.

Но оставим на совести Миршаймера теорию, что НАТО провоцирует Путина на вторжения. Суть его статьи не в том, что Соединенные Штаты неизбежно войдут в войну с Россией для защиты Украины, а в том, что США ни в коем случае не должны защищать Украину, так как это втянет американский народ в войну с Россией в Европе. Иными словами, он призывает к банальному старому изоляционизму, уже приведшему один раз Америку и весь остальной мир ко Второй мировой войне. Он ратует за отказ США от вмешательства в европейские дела и европейскую политику, он предлагает ради этого даже предоставить Германии ядерное оружие, чтобы Россия и Германия создали таким образом в Европе систему баланса сил, подобную советско-американской модели времен холодной войны, а Америку оставили бы в покое, поскольку Европа вообще Америку не должна интересовать, так как стратегическим врагом США является не Россия, пытающаяся захватить Европу (и какое США до этого дело!), а Китай, на котором Миршаймер предлагает американцам сосредоточиться.

Это, конечно, не новость, что Китай стратегический противник США. Однако единственный союзник Соединенных Штатов в этом будущем, кто знает – может быть даже и военном столкновении с Китаем – это европейские союзники США по НАТО, те самые, которых пока что Миршаймер предлагает «слить» и отдать на растерзание России, чтобы не втянуть Америку в битву по защите Европы. И я не могу отделаться от ощущения, что «китайская карта» появилась в концепции Миршаймера исключительно для того, чтобы найти хоть какое-то оправдание его призывам к капитуляции США перед людоедом-Путиным», — полагает Юрий Фельштинский.

Самир Ибрагимов