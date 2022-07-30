За последние сутки украинские бойцы нанесли удары по 12 складам с боекомплектами и четырем военным базам армии РФ в Украине. Такие данные вечером в пятницу, 29 июля, привел спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Так, под ударом ВСУ оказались склады в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах, вблизи Олешек и в Брилевке Херсонской области. Кроме того, дважды были атакованы позиции врага в районе Новой Каховки, а также склад и военная база в Чернобаевке.

На Донбассе защитники уничтожили вражеские арсеналы в Иловайске, Ясинуватой Донецкой области и в самом Донецке, а также склад БК в Брянке и Сватовом на Луганщине. В последнем также разбито расположение россиян.