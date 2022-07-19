Baykar Defence никогда не будет снабжать Россию беспилотниками, поскольку поддерживает украинскую борьбу за независимость.
Об этом в интервью CNN заявил гендиректор компании Халук Байрактар.
Baykar Defence никогда не будет снабжать Россию беспилотниками, поскольку поддерживает украинскую борьбу за независимость.
Об этом в интервью CNN заявил гендиректор компании Халук Байрактар.
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