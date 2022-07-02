Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) распространило заявление о тяжелом дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом в Гёйгёльском районе.

Как сообщили в МВД, 1 июля около 23:00 на территории села Молладжалилли Гёйгёльского района столкнулись автомобили марок «ВАЗ-2107» и DAF (грузовой автомобиль), за рулями которых соответственно находились житель Самухского района Орхан Гумбатов и житель Баку Н.Байрамов. В результате ДТП О.Гумбатов и 4 его пассажира погибли на месте происшествия, еще один пассажир умер в больнице.

В Главном управлении следствия и дознания проводится расследование.