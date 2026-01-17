В городе Сумгайыте гражданин обратился в полицию и сообщил, что в его отношении совершено мошенничество на 24 тыс. манатов. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в результате оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении мошенничества — ранее судимый 42-летний И.Гулиев.

При нём также был обнаружен метамфетамин.

В ходе расследования выяснилось, что И.Гулиев, пообещав создать совместный бизнес, продал принадлежащие потерпевшему драгоценности и присвоил вырученные средства.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.