На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре в частном жилом доме на территории посёлка Иншаатчылар города Сумгайыта. Об этом говорится в сообщении МЧС.

К месту происшествия незамедлительно были направлены силы Сумгайытского городского управления Государственной службы пожарной охраны МЧС. Пожар в одноэтажном доме общей площадью 70 кв.м был ликвидирован.

В результате пожара сгорели легковоспламеняющиеся конструкции кровли двухкомнатной постройки.

Пострадавших нет.