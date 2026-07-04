В службу 112 МЧС Азербайджана поступило сообщение о взрыве в жилом доме, расположенном на улице Умида Алекперова в Ясамальском районе Баку.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Было установлено, что на первом этаже двухэтажного дома произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром.

Возгорание удалось быстро потушить.

В результате происшествия три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, еще один — 2010 года рождения — погиб.

По факту ведется расследование.