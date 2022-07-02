1 июля на автомобильных дорогах республики произошло четыре дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.
В результате ДТП погибли девять человек.
1 июля на автомобильных дорогах республики произошло четыре дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.
В результате ДТП погибли девять человек.
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