Украинские партизаны в захваченной РФ Херсонской области взорвали автомобиль с российским полковником.

Об этом говорится в заявление советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире «Фейгин LIVE».

«Партизаны наши активизировались очень сильно. Сегодня в Херсонской области взорвали «УАЗик» с российским полковником и еще тремя военнослужащими», — отметил он.

Кроме того, по его словам, на днях партизаны уничтожили российскую установку «Град», которая ехала на огневую позицию для обстрела Очакова.