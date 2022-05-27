Вспышка обезьяньей оспы за пределами Африки не потребует массовой вакцинации. Контролировать распространение болезни помогут такие меры, как хорошая гигиена и безопасное сексуальное поведение.

Об этом заявил глава группы по особо опасным патогенам в Европейском отделении ВОЗ Ричард Пебоди, пишет Reuters. Он отметил, что запасы вакцин и противовирусных препаратов на ближайшее время относительно ограничены.

Помимо этого, по словам представителя ВОЗ, вакцины, используемые для борьбы с обезьяньей оспой, могут иметь значительные побочные эффекты.

Чиновник объяснил, что основными мерами по борьбе со вспышкой являются отслеживание контактов и изоляция. Пебоди добавил, что это не тот вирус, который распространяется очень легко, и до сих пор он не вызывал серьезных заболеваний.