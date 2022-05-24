Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что вакцина против натуральной оспы эффективна от оспы обезьян. При этом точных данных на этот счет пока нет. Об этом заявила во вторник на брифинге в Женеве руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

«Прошлые исследования показали, что вакцины против оспы, возможно, были эффективны примерно на 85% против оспы обезьян. Это ограниченные исследования, которые были проведены примерно во время ликвидации оспы», — сказала Льюис.

Она отметила, что ВОЗ не располагает точными данными по эффективности вакцины против оспы обезьян, но организация будет отслеживать соответствующую информацию.