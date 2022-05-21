Пропагандист Владимир Соловьев взорвался от ярости от идеи обмена Виктора Медведчука на бойцов полка «Азов»:

«У меня есть очень большая просьба к Слуцкому: вы не могли бы вообще больше ничего не говорить на эту тему? Потому что невозможно то, что вы говорите. Какого на хрен Медведчука?!», — начал кричать рупор Кремля в прямом эфире.

Ранее член переговорного процесса, председатель комитета Госдумы по международным делам и глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о намерении изучить вопрос возможности обмена задержанного Службой безопасности Украины политика Виктора Медведчука на украинских пленных с «Азовстали», заявил

«Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на «азовцев». Не мы — ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия», — заявил Слуцкий, передает «Интерфакс».