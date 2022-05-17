В Муроме Владимирской области России во вторник похоронили полковника Дениса Козлова, командовавшего 12-й отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергско-Городокской Краснознаменной бригадой. Об этом информирует российское издание «Муром24».

Как говорится в материале, полковник был ликвидирован 11 мая при наведении понтонной переправы для дальнейшего продвижения войск.

Именно тогда российская армия понесла большие потери, пытаясь наладить понтонную переправу через реку Северский Донец возле села Белогоровка Луганской области.