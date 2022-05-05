Страны-члены ОПЕК+ согласовали уровень увеличения объемов добычи нефти в размере 432 тыс. барр. в сутки на период до июня. Об этом говорится в сообщении на сайте организации, опубликованном после очередной, 28-й министерской встречи.

«Подтверждаем план корректировки добычи <…>, утвержденный на 19-й министерской встрече, а также решение о корректировке в сторону увеличения общего объема ежемесячной добычи на 432 тыс. барр. в сутки на период до следующей встречи в июне 2022 года», — говорится в сообщении.

Министры 23 стран-членов ОПЕК+ отметили сбалансированность нефтяного рынка в настоящее время и сохраняющиеся фундаментальные его показатели.