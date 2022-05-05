В Баку с 27 мая по 7 июня состоится Кубок мира.

Об этом заявил генеральный секретарь Федерации стрельбы Азербайджана Эмин Джафаров, сообщает Report.

По словам генсека, несмотря на то, что из-за пандемии запланированные в нашей стране в 2020 и 2021 годах престижные международные мероприятия по этому виду спорта так и не были проведены, в Бакинском стрелковом центре не прекращались местные состязания, команды продолжали подготовку.

Согласно решению Исполнительного комитета Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) в Баку с 27 мая по 7 июня состоится Кубок мира, в рамках которого атлеты будут соревноваться по 15 олимпийским дисциплинам пулевой и стендовой стрельбы. В ходе этого престижного соревнования Бакинский стрелковый центр примет около 700 спортсменов из более чем 70 стран.