Издание «Проект» выпустило расследование о том, как российская политическая и военная структуры оказались не готовы к масштабной войне в Украине.

Сразу после начала войны с депутатами и чиновниками, которые были не согласны с началом вторжения в Украину, провели «профилактические беседы», выяснил «Проект».

Источники издания утверждают, что ни Путин, ни Шойгу не знали о том, что в военных действиях задействуют срочников. Им стало известно об этом только спустя две недели боевых действий.

С самого начала российские военные столкнулись с нехваткой продовольствия, закончились даже сухпайки, утверждает издание со ссылкой на родственников военных.

По версии издания, российские власти ожидали, что украинская сторона не предпримет такого ожесточённого сопротивления. Поэтому российские госканалы рассказывали об успешном продвижении войск в сторону Киева в первые недели войны, чего на самом деле не было. Из-за этого, после сосредоточения войск на востоке Украины возникла информационная путаница. В результате российские информационные агентства стали выпускать заявления чиновников с задержкой и с санкции начальства.

Это коснулось к тому же и заявлений главы Чечни Рамзана Кадырова. В итоге журналисты получили строгое распоряжение — публиковать новости о заявлениях Кадырова только после санкции начальства, рассказали изданию два сотрудника ТАСС. По их словам, раньше они давали на ленты заявления главы Чечни по своему усмотрению, теперь же добро на это должен давать один из заместителей главного редактора агентства, который, в свою очередь, может согласовывать новости с властями. В результате ТАСС не передало, например, сообщение Кадырова о 260 сдавшихся украинских морских пехотинцах.