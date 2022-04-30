Выступление президента было столь объемным, он коснулся стольких вопросов, что подытожить все несколькими фразами, конечно же, невозможно. Он затронул вопросы налаживания мирного процесса, развития отношений с Арменией, регионального развития, отношений с соседями – Ираном, Россией, Европейским союзом и многого другого. Но важным, лично для меня, стала интересная часть его выступления, посвященная урокам, опыту Азербайджана в отстаивании своей территориальной целостности. Об этом в беседе с Minval.az сказал председатель Центра анализа международных отношений, политолог Фарид Шафиев.

«Думаю, это был не просто политический анализ, но и весьма эмоциональная часть выступления президента. Слушая его, перед моими глазами пронеслись тридцать лет оккупации территории Азербайджана, то, как я себя чувствовал все эти годы, тридцать лет из мой жизни», — отметил политолог.

По его словам, на момент оккупации ему исполнилось 23-24 года и «эти годы мы жили с идеей освобождения наших земель».

«То, что президент сказал: «Никогда не миритесь с фактом оккупации», было важным и знаковым в его речи. А также слова о духе, образовании, патриотизме, борьбе, государственном строительстве, обороне. А еще президент обозначил главные приоритеты внешней политики Азербайджана», — подчеркнул Шафиев.

Что касается будущего, то, по мнению главы ЦАМО, президент выделил важные аспекты, которых нельзя не коснуться.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан готов к миру на основе признания территориальной целостности друг друга, но процесс примирения будет нелегким.

«Потому что наши травмы еще не зажили, очевидно, что и в армянском обществе происходят непростые процессы принятия реалий, но при этом ясно одно — альтернативы миру нет», — подчеркнул политолог.

В. Мансуров