В так называемой «Приднестровской молдавской республике» объявили военные сборы. Таким образом «власть» непризнанного региона хочет усилить свою армию.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что «Министерство обороны ПМР» направило в местные администрации письма о призыве граждан на «специальные сборы», которые продлятся 90 дней. В них будут участвовать мужчины до 55 лет. Им обещают «денежное и вещевое обеспечение, проживание и питание». Призывникам гарантируют по 2800 «рублей ПМР».

Разведка сообщает, что, несмотря на формальную добровольность участия в собрании, есть информация, что призыв будет носить принудительный характер.

«Примечательно, что письмо датировано 21 апреля. То есть, до начала последних российских провокаций на территории «ПМР». Это напоминает события в так называемых «ЛНР/ДНР» накануне полномасштабного российского вторжения в Украину», — говорится в сообщении.