Прибывшие в Великобританию украинские военные обучаются использованию боевых бронемашин Mastiff, Husky и Wolfhound. Об этом сообщило агентство PA со ссылкой на представителя канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Более чем 20 военнослужащих ВСУ, которые приехали в Соединенное Королевство на прошлой неделе, также изучают, как управлять бронированной медицинской машиной Samaritan, командно-штабной машиной Sultan и бронированной ремонтно-эвакуационной машиной Samson. Всего Лондон намерен направить на Украину около 120 указанных бронемашин.

Ожидается, что в дальнейшем число военнослужащих ВСУ, проходящих обучение в Великобритании, будет увеличиваться.