Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал украинским властям, которые «хотят выбить показания из Виктора Медведчука, оглядываться по сторонам и запирать двери на ночь».

«Отдельные уродцы, именующие себя «украинскими властями», сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем «быстро и справедливо» осудить его, а затем обменять на пленных», — сказал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что этим «деятелям» стоит внимательно оглядываться по сторонам и «крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц».