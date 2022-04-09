Контр-адмирал ВМС Турции в отставке Джихат Яйчы заявил об угрозе дрейфующих мин для Босфора и Черного моря, его слова приводит издание Gerçek Gündem.

«Принимаются необходимые меры. Однако стопроцентных мер безопасности не существует. Если одна из этих мин попадет в пролив, это приведет к гибели людей, катастрофе. Учитывая, что 2,5% сырой нефти поставляется в мир через наши проливы, для мира сложилась критическая ситуация. Если одно из судов, перевозящих взрывоопасный груз, подорвется на мине в Босфоре, возникнет большая опасность», — сказал он.

Яйчы выразил мнение, что дрейфующие мины возможно появились, поскольку украинская сторона при организации обороны нарушила один из протоколов Гаагской конвенции.

Он считает, у российской стороны нет веских причин минировать украинский берег, поскольку таким образом РФ заблокировала бы себе морские пути для транспортировки сырой нефти, зерна и других товаров. Яйчы добавил, что подобное поведение Украины ставит под угрозу всех участников деятельности в Черном море.

Бывший контр-адмирал объяснил, что существуют определенные правила установки мин, и действия Украины, в случае, если ее вина подтвердится, станут нарушением международных норм.