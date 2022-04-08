В Украине в 2022 году не будет проводиться весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные Силы и другие военные формирования. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что в связи с вторжением РФ и в целях обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований Указом президента Украины от 24 февраля 2022 года № 69/2022 «Об общей мобилизации» в государстве объявлена ​​общая мобилизация.

«Во время проведения в Украине всеобщей мобилизации, комплектования вакантных должностей в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов. Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет», — говорится в сообщении.