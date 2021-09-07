Вагит Алекперов: Цены на нефть выше $100 приведут к обрушению рынка нефти

Стоимость нефти на уровне $65-75 за баррель комфортна как для производителей, так для и потребителей нефти, считает президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Высокие цены на нефть несут риски обрушения для рынка, заявил он в интервью газете «Коммерсантъ».

«Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше $100 за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили,- обрушению рынка», — сказал он. По его словам, стоимость нефти в коридоре $65-75 за баррель «комфортна для потребителей, и страны — участники ОПЕК+ нацелены на ее сохранение за счет регулирования объемов». Алекперов также считает, что соглашение ОПЕК+ как институт регулирования «создан навсегда».