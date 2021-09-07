Вагит Алекперов: Цены на нефть выше $100 приведут к обрушению рынка нефти

7 сентября, 10:01

Стоимость нефти на уровне $65-75 за баррель комфортна как для производителей, так для и потребителей нефти, считает президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов. Высокие цены на нефть несут риски обрушения для рынка, заявил он в интервью газете «Коммерсантъ».

«Не хотелось бы снова видеть цены на нефть выше $100 за баррель, так как это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и потом опять привести к тому, что мы уже проходили,- обрушению рынка», — сказал он. По его словам, стоимость нефти в коридоре $65-75 за баррель «комфортна для потребителей, и страны — участники ОПЕК+ нацелены на ее сохранение за счет регулирования объемов». Алекперов также считает, что соглашение ОПЕК+ как институт регулирования «создан навсегда».

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Азербайджан и Турция начали военные учения в Лачине. Фотографии

6 сентября, 17:45


В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, заключенном между Азербайджаном и Турцией, в Лачинском районе стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Основной целью учений, проводимых с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, является совершенствование взаимодействия и боевого слаживания при проведении боевых операций, в том числе развитие навыков командиров по принятию военных решений и управлению подразделениями.

«Особое внимание уделено повышению навыков использования современной боевой техники и других военных средств в условиях сложного рельефа местности», — заявили в оборонном ведомстве.