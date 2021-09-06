Доходы ГНФАР от эксплуатации АЧГ резко возросли

В январе-августе этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) заработал 3488,5 млн долларов США от разработки блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ).

Как говорится в сообщении фонда, это на 813,5 млн долларов США или на 31,3 % больше, чем в январе-августе 2020 года.

За 8 месяцев 2020 года поступления ГНФАР от АЧГ составили 2 657 млн долларов.

С начала разработки АЧГ в 2001 году общий объем доходов от продажи прибыльной нефти с блока составил 152,893 млрд долларов.

АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.