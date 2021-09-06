МВФ предрекает рост ВВП Азербайджана

6 сентября, 20:49

В этом году объем валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана в текущих ценах достигнет 84,853 млрд манатов (49,914 млрд долларов США).

Этот показатель на 17,1% превышает фактический показатель 2020 года, говорится в сообщении Международного валютного фонда (МВФ).

Номинальный ВВП Азербайджана в 2022 году прогнозируется в объеме 86,463 млрд манатов (50,861 млрд долларов США), а в 2023 году — 88,934 млрд манатов (52,314 млрд долларов США). Это соответственно на 1,9% и 2,9% больше прогноза предыдущего года.

По прогнозам МВФ, в этом году реальный ВВП Азербайджана вырастет на 2,3% по сравнению с фактическим показателем прошлого года и достигнет 29,213 млрд манатов.

Согласно информации, реальный ВВП в 2022 году составит 29,708 млрд манатов (на 1,7% больше по сравнению с прогнозным показателем предыдущего года), а в 2023 году — 30,214 млрд манатов (на 1,7% больше).

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Пакистан гарантирует братскому Азербайджану всемерную поддержку

6 сентября, 21:18

6 сентября в Баку состоялось мероприятие, посвященное Дню обороны Пакистана.

На мероприятии участвовал посол Пакистана в Азербайджане Билал Хаи.

В своем выступлении посол заявил, что 56 лет назад солдаты и офицеры Вооруженных сил проявили беспрецедентную храбрость и профессионализм, предотвратив злые замыслы врага: «День обороны и мучеников страны 6 сентября вошел в историю как символ мужества и патриотизма» (цитата по Report).

Посол также коснулся проблемы Джамму и Кашмира: «Очень важно понимать, что для обеспечения мира в Кашмире нужно содействие обеих сторон. Как говорил премьер-министр Пакистана Имран Хан, если Индия сделает шаг к миру, то Пакистан готов приложить все усилия».

Посол также выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане: «Надеемся увидеть устойчивое правительство в Афганистане. Надеемся, что в Кабуле будет инклюзивное правление и люди в Афганистане смогут жить в мире и спокойствии… Мы также ценим работу азербайджанского миротворческого контингента в сохранении стабильности в аэропорту Кабула».

«Пакистанцы разделяют радость Азербайджана в связи с победой в 44-дневной Отечественной войне. Наши отношения в сфере безопасности также развиваются. Мы благодарны Азербайджану за поддержку в вопросе Кашмира и всегда готовы поддержать нашу братскую страну», — заявил посол.