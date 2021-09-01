Азербайджан выступил в поддержку вердикта ОПЕК+

Азербайджан в октябре 2021 года увеличит добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 7 тыс. б/с — до 640 тыс. б/с, говорится в сообщении Министерства энергетики страны.

«Азербайджан поддержал решение министров ОПЕК+ на 20-ом заседании (1 сентября) об увеличении в октябре добычи нефти на 400 тыс. б/с. В соответствии с этим решением, Азербайджан увеличит добычу нефти в октябре еще на 7 тыс. б/с — до 640 тыс. б/с», — говорится в сообщении ведомства.

Минэнерго отмечает, что в рамках решения ОПЕК+ о ежемесячном увеличении добычи нефти на 400 тыс. б/с (в августе-декабре 2021 года), Азербайджан будет иметь право ежемесячно увеличивать добычу нефти на 7 тыс. б/с.