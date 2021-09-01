Странам ОПЕК+ рекомендовано придерживаться увеличения нефтедобычи

1 сентября, 19:58

Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в среду, длившееся меньше часа, завершилось.

Министры рекомендовали странам ОПЕК+ придерживаться принятого в июле плана по увеличению добычи нефти на 0,4 млн б/с, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

«Рекомендация — сохранить», — сказал он. Собеседник агентства также добавил, что встреча министров мониторингового комитета, в который входят восемь стран из 23 участвующих в соглашении, завершена. Она началась после 17 часов мск (18.00 – бак.вр.). Министры стран ОПЕК+ начали встречу в полном составе.

Согласно июльскому решению, страны ОПЕК+ с августа наращивают добычу нефти на 0,4 млн б/с в месяц до сентября 2022 года. Это позволит им вернуть на рынок сокращенные с мая 2020 года объемы нефти. Как следовало из отчета техкомитета ОПЕК+, с которым ознакомился ТАСС, объем дефицита предложения в этом году будет не таким значительным, как ожидалось ранее, — только 0,9 млн б/с вместо 1,4 млн б/с ожидавшихся ранее. А в 2022 году и вовсе ожидается профицит предложения в объеме 2,5 млн б/с.

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Акар: Мы вносим вклад в мир в Азербайджане

1 сентября, 20:27

“Мы вносим вклад в мир в Азербайджане, Ливии, Катаре и других местах”.

Об этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал в Кайсери во время выступления на церемонии приветствия членов экипажа, выполнявшего эвакуационные работы в Афганистане.

«Выполняя эти работы, мы с уважением относимся к суверенитету, правам, границам наших соседей. Наша единственная цель – безопасность нашего народа и страны, мы стараемся ради этого. В рамках двусторонних отношений с миссиями НАТО, ООН, ЕС, ОБСЕ Вооруженные силы Турции вносят вклад в мировой и региональный мир в Азербайджане, Ливии, Катаре, Сомали, Боснии и Герцеговине, Косово и др. Мы поддерживаем справедливую борьбу дружеских и братских стран», — отметил он (цитата по «Анадолу»).

Хулуси Акар выразил признательность сторонам, оказавшим содействие процессу эвакуации: «Выражаю признательность поддерживающему ВС Турции в процессе эвакуации местному персоналу, союзникам по НАТО во главе с США, Великобританией и Германией, обеспечившим выделение самолета и иную поддержку, выражаю признательность Пакистану и Таджикистану за искреннее сотрудничество. Особую благодарность я выражаю нашим героическим братьям — азербайджанским солдатам, с которыми вместе несли службу в Кабуле, министерствам во главе с МИД и МВД за сотрудничество в процессе эвакуации», — сказал министр.