Грузия увеличила поставки вина в Азербайджан

В январе – июле этого года Грузия экспортировала в Азербайджан 121,02 тонны виноградного вина на сумму 443,39 тысячи долларов.

Об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии.

Было отмечено, что стоимость экспортируемой в Азербайджан продукции увеличилась за год на 123,14 тысячи долларов, или 38,5 процента, а объем – на 46,16 тонны, или 61,7 процента.

Так, за семь месяцев 2020 года Грузия экспортировала в Азербайджан 74,86 тонны виноградного вина на сумму 320,25 тысячи долларов.

Товарооборот между Грузией и Азербайджаном в январе – июле 2021 года составил 586,89 миллиона долларов, что на 9,17 процента, или 49,34 миллиона долларов, превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В указанный период импорт Грузии из Азербайджана составил 291,55 миллиона долларов, что на 1,8 процента меньше, чем годом ранее. Доля Азербайджана в общем грузинском импорте составила 5,6 процента.

В январе – июле экспорт Грузии в Азербайджан составил 295,34 миллиона долларов, что на 22,7 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Доля Азербайджана в общем грузинском экспорте составила 13 процентов.

Сальдо торгового оборота между Грузией и Азербайджаном в указанный период оставалось положительным – на уровне 3,79 миллиона долларов.