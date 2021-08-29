Грузия увеличила поставки вина в Азербайджан

29 августа, 21:07

В январе – июле этого года Грузия экспортировала в Азербайджан 121,02 тонны виноградного вина на сумму 443,39 тысячи долларов.

Об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии.

Было отмечено, что стоимость экспортируемой в Азербайджан продукции увеличилась за год на 123,14 тысячи долларов, или 38,5 процента, а объем – на 46,16 тонны, или 61,7 процента.

Так, за семь месяцев 2020 года Грузия экспортировала в Азербайджан 74,86 тонны виноградного вина на сумму 320,25 тысячи долларов.

Товарооборот между Грузией и Азербайджаном в январе – июле 2021 года составил 586,89 миллиона долларов, что на 9,17 процента, или 49,34 миллиона долларов, превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В указанный период импорт Грузии из Азербайджана составил 291,55 миллиона долларов, что на 1,8 процента меньше, чем годом ранее. Доля Азербайджана в общем грузинском импорте составила 5,6 процента.

В январе – июле экспорт Грузии в Азербайджан составил 295,34 миллиона долларов, что на 22,7 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Доля Азербайджана в общем грузинском экспорте составила 13 процентов.

Сальдо торгового оборота между Грузией и Азербайджаном в указанный период оставалось положительным – на уровне 3,79 миллиона долларов.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).