СМИ: «Газпрому» придется продать «Северный поток-2»

Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала статью, в которой авторы порассуждали о будущем газопровода «Северный поток — 2». В публикации говорится, что оператору системы Nord Stream 2 AG, дочернему обществу российского «Газпрома», придется продать проект, чтобы привести его в соответствие с газовой директивой ЕС.

Одним из основных положений директивы является требование о разделении компаний-поставщиков газа и компаний-транспортировщиков. Также половина пропускной мощности должна резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения из нормативов возможны, но только при наличии одобрения Еврокомиссии.

Издание пишет, что в июне газопровод предварительно подал запрос в Федеральное сетевое агентство на «Сертификацию в качестве независимого транспортного оператора». Предписание по разделению предполагается выполнить, отделив по бухгалтерии функционирование газопровода от головного концерна. Проверку агентство будет вести четыре месяца с того момента, как ему поступят все документы, однако пока этого не произошло. В целом, как считается, ведомство готово допустить такую схему, однако профильные участники Еврокомиссии полагают, что предписания в этом случае все равно выполнены не будут, пишет FAZ.

«От продажи газопровода не уйти», — со ссылкой на инсайдеров пишут авторы статьи.