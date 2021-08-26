Вагит Алекперов замкнул ТОП-10 импакт-инвесторов РФ

Бывший замглавы Минкомсвязи, основатель и гендиректор стартапа по производству электромобилей Arrival Денис Свердлов возглавил впервые составленный журналом Forbes рейтинг импакт-инвесторов РФ, в котором учитывались затраты представителей бизнеса на благотворительность, защиту природы и социальные проекты с 2010 года.

Рейтинг импакт-инвесторов основан на «валюте добра» — подсчете средств, направленных богатейшими бизнесменами на благотворительность или вложенных в решение социальных и экологических проблем. Данные о затратах на такие проекты предоставил 31 человек из рейтинга 200 самых богатых российских бизнесменов. Суммарная «валюта добра» 31 участника списка составила $31,5 млрд.

Лидирующий в рейтинге Денис Свердлов руководит компанией по полностью «зеленому» производству коммерческих электромобилей Arrival. Его «валюта добра» составляет $5,65 млрд — почти 18% от совокупного показателя.

На второй строчке расположился глава USM Holdings Алишер Усманов, чья валюта добра составила $2,99 млрд. Третья позиция у владельца «Реновы» Виктора Вексельберга: его благотворительная деятельности оценивается изданием в $2,53 млрд.

В десятку также вошли председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин, владелец инвестиционной компании Millhouse Роман Абрамович, бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко, председатель попечительского совета фонда «Вольное дело» Олег Дерипаска, глава горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Замыкает ТОП-10 глава «Лукойла» Вагит Алекперов.