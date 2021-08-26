Токен компании Ripple — XRP может вырасти на 2400%

26 августа, 19:54

Аналитик и автор канала Credible Crypto на YouTube (30,6 тысяч подписчиков) высказал уверенность, что токен компании Ripple — XRP может вырасти на 2400% с текущих уровней. Об этом сообщает РБК.

Аналитик утверждает, что цена токена может вырасти до 20-30 долларов США. Это может произойти в том случае, если в ближайшее время стоимость XRP обновит исторический максимум на уровне 3,4 долларов США, поскольку после этого токен войдет в фазу определения цены. Credible Crypto объяснил, что XRP уже показывал такой рост в 2017 году. Тогда токен за месяц вырос на 1260% и достиг 3,4 долларов США.

«Мои цели по XRP, как я уже много раз говорил, находятся на уровне от 20 до 30 долларов США в конце этого бычьего цикла», — подчеркнул аналитик.

За последний месяц цена XRP выросла на 116%, а капитализация увеличилась до 54,5 миллиардов долларов США, согласно информации CoinGecko. Если случится так, что прогноз Credible Crypto сбудется, то капитализация альткоина может достигнуть 1,4 триллионов долларов США. Для сравнения, это выше, чем рыночная оценка Facebook и вдвое больше капитализации компании Tesla. Сейчас оценка крупнейшей по капитализации криптовалюты, биткоина, составляет 910 миллиардов долларов США.

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Президент Азербайджана: Мы освободили большую территорию, чем 7 районов

26 августа, 20:23

Восстанавливая сегодня эти территории, мы восстанавливаем историческую справедливость. К сожалению, наш народ на протяжении долгих лет сталкивается с несправедливостью. В 20-х годах ХХ века по нашему народу были нанесены два больших удара. Первый – в 1920 году. В то время советская власть отделила Зангезур, являющийся нашей исторической землей, от Азербайджана и присоединила его к Армении. После этого азербайджанцы в данном регионе подверглись депортации. А второй – в 1923 году, когда на нашей территории было создано искусственное образование – Нагорно-Карабахская автономная область. Для ее образования не было никаких оснований – ни исторических, ни географических, ни экономических. Никаких оснований не было. Просто на наши земли было внедрено это искусственное тело, чтобы оно оставалось как живая бомба, которая взорвется в нужное время. Так и случилось. 7 июля 1923 года была создана Нагорно-Карабахская автономная область. Ее центральным городом стал наш поселок Ханкенди, который назвали именем палача Степана Шаумяна — Степанакертом. По нашему народу было нанесено два больших удара. Впоследствии тоже были удары. В 1940-1950-х годах с территории Армении – древних азербайджанских земель — были депортированы азербайджанцы. В конце 1980-х годов поднял голову армянский сепаратизм и советская власть на это не отреагировала. Напротив, сепаратистов подстрекали, их покровители бросали нам вызов. Отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана и присоединение его Армении было тезисом, который был вброшен в советское время. Он был вброшен через две недели после ухода Гейдара Алиева из власти. Видимо, такие планы существовали давно. Но фактор Гейдара Алиева, его решительность и сила не позволяли, чтобы они подняли голову. Именно тогда и взорвалась та живая бомба, которая была заложена в Азербайджане в 1923 году. Тогдашнее азербайджанское руководство просто не было к этому готово или же не смогло выполнить свой служебный долг. В некоторых случаях совершило предательство. В конечном итоге де-факто Нагорно-Карабахская автономная область была отделена от Азербайджана еще в советское время. Там был создан особый комитет, для руководства им из Москвы был послан проармянски настроенный человек. Фактически объединившись там с армянами, против нас вели работу.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с семьями шехидов и карабахскими гази.

«Азербайджанцы уже стали беззащитными на своей родной земле. Последующая история известна. Мы же обращаем эту историю, эту антиазербайджанскую политику вспять. Мы проделали работу, которая некоторым и не снилась. Сегодня мы полностью владеем положением в регионе, говорим свое слово, освободили оккупированные земли. Сейчас мы закрепляемся на этих землях.

Я вижу, что в некоторых печатных органах говорится, что Азербайджан освободил 7 районов. Это не соответствует действительности. Освободил 7 районов, но наряду с этим освободил город Шуша, наряду с этим освободил Гадрут, наряду с этим освободил 60 процентов Ходжавендского района, освободил поселок Суговушан. Поэтому мы освободили большую территорию, чем 7 районов. Стратегическое значение этих районов налицо. Любой человек, посмотрев на карту, может увидеть, что Азербайджан владеет господствующими стратегическими пунктами как в Карабахском регионе, так и на армяно-азербайджанской границе. Если 7 июля 1923 года было трагедией нашего народа, то в 2021 году мы уже закрыли эту черную страницу. 7 июля уже останется в истории как прекрасная дата. Потому что 7 июля 2021 года мною был подписан Указ о создании Карабахской и Восточно-Зангезурской экономических зон, была восстановлена историческая справедливость», — отметил Ильхам Алиев, слова которого приводит АзерТадж.