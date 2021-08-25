Таджикистан завершает подготовку к разработке нового золотого месторождения

Турецкий военный контингент возвращается из Афганистана.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к послам ряда стран в восточной провинции Битлис.

По словам главы государства, официальная Анкара воспринимает заявления лидеров движения «Талибан» с «осторожным оптимизмом».

Эрдоган подчеркнул, что будущее процессов в Афганистане определят не слова, а действия талибов.

«Обеспечение стабильности в Афганистане представляет особую значимость. Для достижения этой цели Анкара продолжит тесный диалог со всеми сторонами в Афганистане», — заверил президент (цитата по «Анадолу»).

Президент подчеркнул при этом, что Турция, как страна, открывшая двери для более чем 5 млн беженцев и мигрантов, не в силах осилить дополнительную нагрузку миграции из Сирии или Афганистана.

Министерство национальной обороны Турции по этому поводу заявляет сегодня, что турецкие военные, успешно выполнив возложенную миссию возвращаются из Афганистана на Родину.

В Минобороны напомнили, что турецкие военные находились в Афганистане с 2002 года, выполняя возложенные задачи в рамках миссий ООН, НАТО и в соответствии с двусторонними соглашениями.

«Усилия турецких военных были направлены на обеспечение мира и стабильности в Афганистане. Вслед за заявлением США и НАТО о выводе войск из Афганистана, Турция заявляла, что «продолжит поддержку афганского народа, до тех пор, пока сами афганцы будут желать этого». При этом подчеркивалось, что в случае формирования необходимых условий, турецкие военные могут продолжить миссию по обеспечению безопасности и управлению Международным аэропортом Кабула, которую выполняли последние шесть лет», — говорится в сообщении.

В Минобороны Турции заявили, что решение о выводе контингента принято на основе анализа ситуации и с учетом итогов переговоров по Афганистану.

В оборонном ведомстве Турции отметили, что турецкие военные совместно с военными других стран предотвратили хаос последних дней и обеспечили безопасность в районе аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле.

При этом указывается, что за последние недели из Афганистана эвакуировано 1129 граждан Турции.