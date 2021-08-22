МЭА – о производстве нефти в Азербайджане

Производство нефти в Азербайджане (без учета конденсата) в июле 2021 года составило 0,61 миллиона баррелей в сутки, что аналогично показателю июня нынешнего года, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно отчету, в июле соблюдение Азербайджаном соглашения ОПЕК+ составило 114 процентов.

«Целевой показатель на июль, август и сентябрь 2021 года – 0,62 миллиона баррелей, 0,63 миллиона баррелей и 0,63 миллиона баррелей в сутки, соответственно», – говорится в отчете.

На 19-м заседании министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в эту организацию, Азербайджан поддержал решение о продлении до конца 2022 года срока действия «Декларации о сотрудничестве», которая подразумевает увеличение суточной добычи сырой нефти на 400 тысяч баррелей каждый месяц в августе – декабре 2021 года и частичную корректировку базового уровня добычи нефти с мая следующего года, напоминает «Тренд».

Новая «Декларация о сотрудничестве» предусматривает соответствующее увеличение суточной добычи нефти в Азербайджане с августа до конца года, а также соответствующее уменьшение обязательств по сокращениям. С мая 2022 года до конца года расчет обязательств Азербайджана по добыче нефти будет проводиться на основе существующей базы, то есть суточная добыча сырой нефти в размере 718 тысяч баррелей в сутки (показатель октября 2018 года) в нашей стране останется базой для определения уровня добычи в следующем году.

Новое соглашение предусматривает уменьшение объема сокращений в 5,8 миллиона баррелей в странах ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей к концу 2021 года.