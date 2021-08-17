«Газпром» за полгода получил максимальную прибыль в истории

Головная компания ПАО «Газпром» в первом полугодии текущего года заработала 718,311 млрд. рублей чистой прибыли по стандартам РФ (РСБУ). Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность. Это рекордный показатель за всю историю компании.

В первом полугодии прошлого года убыток «Газпрома» составил 253, 869 млрд. рублей, данный результат получился после пересчета результата прошлого года, который составлял 277 млрд. рублей убытка.

Выручка компании увеличилась на 46%, до 2,754 трлн. рублей. Валовая прибыль выросла в 2,2 раза, до 1,405 млрд. рублей.

«Газпром» в январе – июне 2021 года увеличил поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2,94 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 4,62 млрд куб. м.