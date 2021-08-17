«Газпром» за полгода получил максимальную прибыль в истории

17 августа, 10:46

Головная компания ПАО «Газпром» в первом полугодии текущего года заработала 718,311 млрд. рублей чистой прибыли по стандартам РФ (РСБУ). Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность. Это рекордный показатель за всю историю компании.

В первом полугодии прошлого года убыток «Газпрома» составил 253, 869 млрд. рублей, данный результат получился после пересчета результата прошлого года, который составлял 277 млрд. рублей убытка.

Выручка компании увеличилась на 46%, до 2,754 трлн. рублей. Валовая прибыль выросла в 2,2 раза, до 1,405 млрд. рублей.

«Газпром» в январе – июне 2021 года увеличил поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в 2,94 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 4,62 млрд куб. м.

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Алиев рассказал об ожесточенных боях на Муровдаге в период войны

17 августа, 11:30

«В результате военной операции наши земли были освобождены от оккупации. Вторая карабахская война войдет в историю как наша славная Победа. В результате победы Кельбаджарский район вместе с Лачинским и Агдамским районами был освобожден от оккупантов. Армения подписала этот акт о капитуляции 10 ноября и обязалась вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы».

Такое мнение выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии поднятия государственного флага в Кельбаджаре 16 августа.

Президент подчеркнул, что северная часть Кельбаджара была освобождена вооруженными силами Азербайджана в ходе боевых действий в первые дни Второй карабахской войны.

«Шли ожесточенные бои на территории вершины Муров и окрестностей, у нас были шехиды. Однако мы взяли стратегические высоты, и эти высоты позволяли нам контролировать транспортную и коммуникационную инфраструктуру, используемую армянами. Таким образом, взяв стратегические высоты в северной части Кельбаджара, мы смогли сильно ограничить движение армянских вооруженных сил в этом направлении, и фактически они не могли использовать дорогу Басаркечар-Кельбаджар. Это было частью военной операции, контрнаступления».

Подчеркнув, что азербайджанская армия вела контрнаступление на нескольких направлениях, президент отметил важность каждого направления.

«В некоторых районах мы просто проводили военные маневры, чтобы не допустить развертывания вооруженных сил Армении. Таким образом, на поле боя была освобождена часть Кельбаджара, небольшая часть. Однако большая часть была освобождены после того, как Армения подписала акт о капитуляции», – заметил глава государства.