ОПЕК повысила прогноз по нефтедобыче в Азербайджане в 2022 году

Ангажированным кругам свойственно прибегать к применению грязных политических технологий. Фейки, целенаправленные провокации, искусственное нагнетание ситуации и т.д. – в ход пускаются любые методы, лишь бы достичь желаемого. Порой такие технологии применяются в отношении стран, неподдающихся никакому давлению и верных своей политической линии. Как правило, заказчики, видя неэффективность применяемых методов, прибегают, не брезгуя даже национальным вопросом.

Скандал вокруг провокационных высказываний Исфандияра Вахабзаде, продолжает оставаться в в фокусе внимания российской онлайн–аудитории, даже после заявления официального Баку о том, что дипломат был уволен пять лет назад и не представляет Министерство иностранных дел или какой либо другой государственный орган. Казалось бы, тут вопрос должен был быть полностью исчерпан. Но искусственное удержание вопроса в повестке дня России свидетельствует о планах некоторых кругов использовать его в качестве давления на Азербайджан, в котором отношение к русским, русскому языку, в отличие от ряда остальных постсоветских стран известно всем: оно продолжает оставаться на высоком уровне. Все это, конечно, не может не вызывать удивления и вопросов.

Дураков и радикалов, как известно, хватает везде. Как удалось выяснить Minval.az из достоверных источников, в период пребывания Исфандияра Вахабзаде на посту посла в Беларуси, соответствующими структурами этой страны до сведения Баку было доведено, что дипломат является неадекватным, и, вдобавок ко всему, имеет психические проблемы.

С другой стороны, не стоит забывать о том, что позиционирующий себя оппозиционером Вахабзаде входит в близкий круг экс-министра здравоохранения Али Инсанова, который также ныне строит из себя оппозиционера. Но изрядную пищу для размышления дает тот факт, что нагнетанием ситуации заняты пропагандист Владимир Соловьев и скандальный политик Владимир Жириновский. Пытаясь держать вопрос в повестке дня, эти маргинальные персонажи стараются всячески политизировать его. Очевидны и их цели: создать напряженность в азербайджано-российских отношениях, используя высказанную глупость дурачком Вахабзаде, завербованным, как неоднократно отмечали знающие люди, спецслужбами СССР с первых лет своей дипломатической карьеры.

А что если похожее сотрудничество Вахабзаде теперь уже продолжает с советующими российскими структурами, которые решили выпустить своего протеже на сцену в подходящий как раз для них момент?

Здесь стоило бы обратить внимание на выбранное время для реализации провокационного плана. Дело в том, что азербайджанская общественность в последнее время активно выражает свое обоснованное беспокойство продолжением поставок российского оружия в Армению после ее разгрома осенью прошлого года. Кроме того, азербайджанскую общественность крайне возмутило несправедливое расследование дела убийства 19-летнего соотечественника Вакиля Абдуллаева в Новосибирской области России, в частности, освобождение из тюрьмы инспектора Александра Гусева, застрелившего юношу.

Тогда, напомним, азербайджанские общественники обратились к президенту РФ Владимиру Путину с целью справедливого рассмотрения данного вопроса. Кроме того, мы видим, как в настоящее время при попустительстве российских миротворцев происходит усиление армян на территориях, которые они временно контролируют, обещанный вывод армянских военных с этих территорий не состоялся, напротив, они продолжают «тайно» прибывать туда, им поставляются боеприпасы из Армении. Дополнительные вопросы у нашей общественности вызывает молниеносное стремление России взять под контроль армяно-азербайджанскую границу. Все это, судя по всему, не понравилось определенным кругам в РФ, которые не привыкли сталкиваться с консолидированным общественным отпором. Сегодняшний Азербайджан – это не просто постсоветское государство, но и суверенная страна, не только определяющая региональную повестку, но и не сидящая молча, когда тот или иной вопрос противоречит ее интересам.

В России хорошо понимают, что на дворе XXI век, и попытки действовать методами XI Красной Армии больше не получается, потому и решили пойти по другому пути, в данном случае – озвучить устами своего агента влияния – Вахабзаде – провокационные высказывания и попытаться таким образом добиться своих грязных политических целей.

Причем в целях реализации грязного плана запущены все ресурсы – организована масштабная пиар-кампания в России, включены известные пропагандисты, глупость Вахабзаде обсуждают даже на федеральном телеканале. Все это наглядно демонстрирует заинтересованность некоторых кругов в этой стране в нагнетании вопроса. А потому неудивительно, что в антиазербайджанской кампании особое рвение демонстрируют также армяне, чьи интересы, как обычно бывает в таких случаях, совпадают с ангажированными кругами. Удивляет другое – об отношении к России, россиянам и к русскому языку в Армении известно всем, и, казалось бы, Москву должно заботить именно это, а не провокационный ляп одиозного экс-дипломата…

Все течет, все меняется, на место одних дурачков приходят другие, так уж устроен мир. Не всем свойственно поддаваться на фейки. Практика прошедших лет неоднократно демонстрировала, что подобные кампании, авторов которых легко было раскусить, никогда не увенчивались успехом. Истории свойственно повторяться и теперь. А нам, впрочем, делать выводы из произошедшего.

М. Салимов