Президент Алиев распорядился о назначении двух вице-президентов SOCAR

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил двух вице-президентов в компанию SOCAR.
Согласно распоряжению главы государства, вице-президентами SOCAR назначены Кянан Наджафов и Заур Гурбанов.
Тексты распоряжений опубликованы в среду на сайте главы государства.
Всего руководство Госнефтекомпании включает 12 вице-президентов, из которых с 9 июля 2021 года 4 места оставались вакантными до сегодняшнего дня. В частности, президент Алиев распоряжением от 9 июля освободил от занимаемых должностей вице-президента SOCAR Микаила Исмайлова, вице-президента по вопросам геологии и геофизики Бахрама Гусейнова, вице-президента по переработке Давида Мамедова и вице-президента по стратегическому развитию Тофига Гахраманова.