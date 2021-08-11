Президент Алиев распорядился о назначении двух вице-президентов SOCAR

11 августа, 19:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил двух вице-президентов в компанию SOCAR.

Согласно распоряжению главы государства, вице-президентами SOCAR назначены Кянан Наджафов и Заур Гурбанов.

Тексты распоряжений опубликованы в среду на сайте главы государства.

Всего руководство Госнефтекомпании включает 12 вице-президентов, из которых с 9 июля 2021 года 4 места оставались вакантными до сегодняшнего дня. В частности, президент Алиев распоряжением от 9 июля освободил от занимаемых должностей вице-президента SOCAR Микаила Исмайлова, вице-президента по вопросам геологии и геофизики Бахрама Гусейнова, вице-президента по переработке Давида Мамедова и вице-президента по стратегическому развитию Тофига Гахраманова.

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МИД Азербайджана вызвал посла Ирана и передал ему ноту

11 августа, 16:49

Баку передал ноту протеста Тегерану в связи с фактами незаконного проезда в Карабах грузовых автомобилей, принадлежащих Исламской Республике Иран.

Как сообщили в МИД, 11 августа посол Исламской Республики Иран в нашей стране был приглашен в МИД.

В ноте выражено протест в связи с тем, что в последнее время автомобили различного назначения, принадлежащие Исламской Республике Иран, постоянно въезжают и выезжают из Карабахского региона Азербайджана без разрешения официального Баку.

Некоторое время назад протест был выражен иранской стороне в устной форме, вопрос был поднят в ходе встречи с послом Ирана.

В ходе встречи было отмечено, что новая администрация Ирана предпримет практические шаги по предотвращению шагов, не соответствующих духу дружеских и партнерских отношений между двумя странами.