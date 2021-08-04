Запрещены поставки в Азербайджан испанского скота

Азербайджан временно граничил импорт крупного и мелкого рогатого скота и его генетического материала из испанской провинции.
Как говорится в сообщении Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, это обусловлено данными Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) о выявлении на принадлежащих Испании Балеарских островах болезни скота.
С целью защиты от инфекционных заболеваний животных был временно ограничен импорт в Азербайджан из этой испанской провинции крупного и мелкого рогатого скота и его генетического материала.