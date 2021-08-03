В Товузе больного коронавирусом задержали в чайной

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Товузского районного отдела полиции, было установлено, что житель района Физули Ильясов, у которого был выявлен коронавирус, нарушил правила карантина, покинув дом, где проходил лечение.

Как сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, Ф.Ильясов был задержан в чайной и отправлен домой для продолжения лечения.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 139-1 УК Азербайджана, ведется расследование.