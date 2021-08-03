В Товузе больного коронавирусом задержали в чайной

3 августа, 14:21

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Товузского районного отдела полиции, было установлено, что житель района Физули Ильясов, у которого был выявлен коронавирус, нарушил правила карантина, покинув дом, где проходил лечение.

Как сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, Ф.Ильясов был задержан в чайной и отправлен домой для продолжения лечения.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 139-1 УК Азербайджана, ведется расследование.

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Парламент лишил Салимова депутатской неприкосновенности

3 августа, 12:42

Милли Меджлис принял решение о лишении депутатской неприкосновенности депутата Салимова Эльданиза Адил оглу.

В Генеральной прокуратуре был изучен поступивший из Министерства внутренних дел материал о том, что 29 июля около 01 часа депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов в ресторане “Старый Двор” в городе Хачмаз применил насилие в отношении исполняющего служебные обязанности сотрудника полиции.

По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.