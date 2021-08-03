МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление мировой экономики после пандемии

3 августа, 13:23

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 650 миллиардов долларов на восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

«Совет управляющих МВФ 2 августа утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СДР) на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов США для пополнения мировых ресурсов ликвидности», — сказано в сообщении.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала нынешнее распределение СДР самым крупным в истории МВФ.

Решение о распределении СДР вступит в силу 23 августа. Государства-члены МВФ смогут претендовать на заимствования пропорционально своим квотам. При этом около 275 миллиардов долларов выделены для развивающихся стран.

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Парламент лишил Салимова депутатской неприкосновенности

3 августа, 12:42

Милли Меджлис принял решение о лишении депутатской неприкосновенности депутата Салимова Эльданиза Адил оглу.

В Генеральной прокуратуре был изучен поступивший из Министерства внутренних дел материал о том, что 29 июля около 01 часа депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов в ресторане “Старый Двор” в городе Хачмаз применил насилие в отношении исполняющего служебные обязанности сотрудника полиции.

По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.