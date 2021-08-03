МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление мировой экономики после пандемии

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 650 миллиардов долларов на восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.
«Совет управляющих МВФ 2 августа утвердил общее распределение специальных прав заимствования (СДР) на сумму, эквивалентную 650 миллиардов долларов США для пополнения мировых ресурсов ликвидности», — сказано в сообщении.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева назвала нынешнее распределение СДР самым крупным в истории МВФ.
Решение о распределении СДР вступит в силу 23 августа. Государства-члены МВФ смогут претендовать на заимствования пропорционально своим квотам. При этом около 275 миллиардов долларов выделены для развивающихся стран.