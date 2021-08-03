В Физулинском районе нарушители границы Азербайджана задержаны с наркотиками

Пограничная застава погранотряда «Горадиз» Государственной пограничной службы Азербайджана (ГПС), расположенная на территории села Бала Бахманли Физулинского района, была поднята по тревоге после обнаружения признаков нарушения государственной границы.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, в результате проведенных погранично-розыскных и оперативных мероприятий, на территории села Араз-Зергер Физулинского района были задержаны двое подозреваемых, которые, забрав с территории два свертка, попытались скрыться с места происшествия на автомобиле марки «Toyota Camry».

Установлены личности водителя и пассажира, ими оказались гражданин России, житель Москвы Велиев Гусейн Велихан оглу 1977 г.р. и житель города Гаджигабул Мамиев Теймур Адиль оглу 1976 г.р. При осмотре в свертках были обнаружены 14 кг. 500 гр. наркотических веществ (8200 гр. марихуаны, 4200 гр. героина, 2100 гр. метамфетамина) и 690 единиц психотропного вещества «Метадон-40».

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.