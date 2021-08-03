В Баку автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи, есть пострадавшие

В Баку произошло тяжелое ДТП.
В поселке Кюрдаханы столкнулись автомобиль марки «Opel» и карета скорой помощи, передает Report.
В результате ДТП получили ранения Фирангиз Искендерова (1961 г.р.), Айнура Кярбалаева (1979 г.р.), Вафадар Багиров (1967 г.р.), которые находились в карете скорой помощи.
Также получили ранения находящиеся в автомобиле марки «Opel» Роял Новрузов (1989 г.р.), Рамиз Гусейнов (1957 г.р.), Афсун Новрузов (2007 г.р.).
Все получившие ранения госпитализированы. Состояние водителя автомобиля марки «Opel» Р.Гусейнова тяжелое, поэтому его взяли под контроль врачей.
По факту ведется расследование.