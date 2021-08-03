В Баку автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи, есть пострадавшие

3 августа, 09:14

В Баку произошло тяжелое ДТП.

В поселке Кюрдаханы столкнулись автомобиль марки «Opel» и карета скорой помощи, передает Report.

В результате ДТП получили ранения Фирангиз Искендерова (1961 г.р.), Айнура Кярбалаева (1979 г.р.), Вафадар Багиров (1967 г.р.), которые находились в карете скорой помощи.

Также получили ранения находящиеся в автомобиле марки «Opel» Роял Новрузов (1989 г.р.), Рамиз Гусейнов (1957 г.р.), Афсун Новрузов (2007 г.р.).

Все получившие ранения госпитализированы. Состояние водителя автомобиля марки «Opel» Р.Гусейнова тяжелое, поэтому его взяли под контроль врачей.

По факту ведется расследование.

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Азербайджан подавил вражескую провокацию

2 августа, 19:20

2 августа c 13:55 до 17:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Араздейен Ведийского района и селе Зеркенд Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики и села Йухары Айрым Кельбаджарского района.

Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет, уточняет Минобороны Азербайджана.

Ответным огнем противник был подавлен.

В настоящее время ситуация в указанных направлениях стабильна, оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.