На станции аэрации ОАО «Азерсу» произошел пожар

1 августа, 10:00

Вчера в социальных сетях распространилась информация о сжигании бытовых отходов в Сураханском районе, недалеко от Зыхского шоссе.

Пожар возник на территории станции аэрации, принадлежащей ОАО «Азерсу» в Сураханском районе, сгорело большое количество непригодных для использования водомеров, передает Жилищно-коммунальное хозяйство Сураханского района.

Пожар потушен Государственной противопожарной службой МЧС.

По факту ведется расследование.

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С завтрашнего дня детсады в Баку переходят на систему электронного приема

1 августа, 11:30

С 9:00 2 августа 2021 года будет активирован сайт «bakibagcayagebul.edu.az» и на первом этапе посредством этого сайта будет осуществляться электронный прием детей в дошкольные учреждения, расположенные в Низаминском районе города Баку.

Как сообщили в Исполнительной власти города Баку, все подготовительные и организационные работы проведены в Низаминском районе, который был выбран в качестве пилотного проекта Управлением дошкольных образовательных учреждений и детских домов города Баку. Сайт «bakibagcayagebul.edu.az» создан для электронного приема детей в детские сады, на нем размещены ответы на все вопросы пользователей, включая порядок регистрации, ввода данных, приема детей в учреждения.

Родители смогут получить доступ к сайту, выбрав соответствующее учреждение, и получить информацию о вакансиях в учреждении в соответствии с возрастом своих детей.

С первого дня с 09:00 до 18:00 по будням будет функционировать горячая линия «22-24» для решения проблем, с которыми сталкиваются граждане в процессе ответов на вопросы, разрешения споров, для этого создана группа электронного обслуживания.

После реализации проекта в Низаминском районе система электронного приема будет постепенно внедрена в других районах.