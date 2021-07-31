В Имишлинском районе сотрудника полиции ранили ножом

В Имишлинском районе сотрудник полиции получил ножевые ранения.

Инцидент произошел в лагере вынужденных переселенцев на границе Имишлинского и Билясуварского районов, передает АПА.

Житель села Марджанлы Джабраильского района Гурбанов Гурбан Абульфат оглу 1987 года рождения получил ножевое ранение. Сотрудник отдела полиции Джабраильского района сержант Г.Гурбанов получил ножевые ранения в горло, живот и различные части тела и был помещен в хирургическое отделение центральной больницы города Ширван.

Подозреваемый в нанесении многочисленных ножевых ранений сержанту полиции Ягубов Сарван Ариф оглу 1986 года рождения задержан и передан следствию.

По данному факту в прокуратуре Джабраильского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.