Генпрокуратура займется депутатом, избившим полицейского в Набрани

30 июля, 11:44
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Министерство внутренних дел Азербайджана прокомментировало имевший место 29 июля в Хачмазском районе факт избиения и причинения увечий сотруднику полиции Хачмазского районного отдела регистрации и удостоверения личности Мирзоева Заура Джаваншир оглу со стороны депутата Милли Меджлиса Эльданиза Салимова.

Было отмечено, что инцидент был зарегистрирован после полуночи 29 июля в расположенном на территории поселка Набрань Хачмазского района объекте общепита, принадлежащем родственнику депутата Эльданиза Салимова.

«Эльданиз Салимов спровоцировал конфликт, выражая протест сотрудникам полиции, требующим закрытия объекта в соответствии с правилами карантинного режима. Нами по факту проведено разбирательство, материал передан на рассмотрение в следственное управление Генпрокуратуры», — сообщили в МВД.

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Закир Гасанов посетил один из общевойсковых полигонов Вооруженных сил

30 июля, 12:15
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Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства прибыли на один из общевойсковых полигонов, чтобы ознакомиться с ходом проведения курсов повышения квалификации и усовершенствования офицерского состава.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министру обороны было доложено, что в рамках учебного процесса особое внимание уделяется занятиям по применению техники последнего поколения. Было сообщено, что на курсах военнослужащие изучают тактико-технические характеристики и порядок использования современных боевых средств, состоящих на вооружении войск.

Наряду с этим, военнослужащие изучают и другие современные образцы вооружения и военной техники, совершенствуют свои навыки в тактике и других предметах боевой подготовки. Отмечалось, что молодые офицеры, обучающиеся на курсах – это военнослужащие, прошедшие Отечественную войну и имеющие боевой опыт.

В заключение З.Гасанов понаблюдал за выполнением военнослужащими учебных задач и стрельб на танках и боевых машинах пехоты.