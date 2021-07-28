Советника ректора БГУ и коменданта ранил уволенный маляр

28 июля, 13:45
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Ранивший советника ректора Бакинского государственного университета (БГУ) мужчина оказался маляром.

Во вторник, 27 июля, на территории БГУ произошел инцидент, в результате которого советник ректора университета Мирза Мирзаев и комендант Шахлар Багалиев получили ножевые ранения.

Расследование преступления выявило, что советник вызвал рабочего Исмихана Мирзаева к себе в кабинет и сообщил ему об увольнении. Услышав новость об увольнении, последний взял со стола нож для фруктов, и нанес им удар советнику.

На шум прибежал комендант университета. Пытаясь обезвредить преступника, Багалиев также получил несколько ножевых ранений.

Очевидцы немедленно вызвали на место службу скорой медицинской помощи. Пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время они продолжают принимать лечение.

Виновник инцидента задержан и привлечен к следствию. В отношении него выдвинуто обвинение в умышленном причинении вреда здоровью, сообщает Спутник-Азербайджан.

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Блинкен: Талибы не получат признания на мировой арене, если придут к власти силой

28 июля, 15:16
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Движение «Талибан» не получит признания со стороны мирового сообщества, если силой захватит власть в Афганистане, заявил в среду в ходе визита в Индию госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Талибы говорят, что стремятся получить признание на мировой арене, международную помощь для Афганистана. Возможно, они хотят и того, чтобы их лидеры могли свободно путешествовать по миру, чтобы отменили санкции и так далее. Так вот: захват власти силой, нарушение прав собственного народа — это неверный способ реализации этих целей», — заявил Блинкен, слова которого приводят западные и индийские СМИ.

Как сообщалось, Блинкен также заявил, что обеспокоен данными о военных успехах движения «Талибан» в Афганистане.

«Талибы захватывают новые территории… Поступают сообщения о совершаемых ими в Афганистане зверствах. Это вызывает сильное беспокойство. Такое положение вещей вызывает опасения в том, что касается дальнейших планов талибов в Афганистане», — цитируют Блинкена индийские СМИ.

Госсекретарь США заверил, что Вашингтон «активно работает на дипломатическом уровне над тем, чтобы стороны конфликта нашли решение для Афганистана».