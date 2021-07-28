Советника ректора БГУ и коменданта ранил уволенный маляр

Ранивший советника ректора Бакинского государственного университета (БГУ) мужчина оказался маляром.

Во вторник, 27 июля, на территории БГУ произошел инцидент, в результате которого советник ректора университета Мирза Мирзаев и комендант Шахлар Багалиев получили ножевые ранения.

Расследование преступления выявило, что советник вызвал рабочего Исмихана Мирзаева к себе в кабинет и сообщил ему об увольнении. Услышав новость об увольнении, последний взял со стола нож для фруктов, и нанес им удар советнику.

На шум прибежал комендант университета. Пытаясь обезвредить преступника, Багалиев также получил несколько ножевых ранений.

Очевидцы немедленно вызвали на место службу скорой медицинской помощи. Пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время они продолжают принимать лечение.

Виновник инцидента задержан и привлечен к следствию. В отношении него выдвинуто обвинение в умышленном причинении вреда здоровью, сообщает Спутник-Азербайджан.